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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"اتلهوا بحالكم".. وفاء موصللي تنتقد مطلقي شائعة وفاتها

الفنانة وفاء موصللي
الفنانة وفاء موصللي
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نفت نقابة الفنانين السوريين خبر تداوله رواد المنصات عن وفاة الفنانة وفاء موصللي بنوبة قلبية حادة ووصفته بأنه «غيرصحيح». 

مؤكدة أن الفنانة السورية بـ"ألف خير، وأن أي مصدر من خارج النقابة هو غير حقيقي".

وتداولت وسائل الاعلام المحلية عن موصللي أنها بخير، وأنها تلقت اتصالات عديدة  للاطمئنان على صحتها من الذين سمعوا عن هذه  الشائعة .

وأوضحت موصللي إلى أن هذه الأخبار تشكل قلق علي ابنتها و المحيطين بها وإخوتها المسافرين، وقد تشكل صدمة لهم.

وتوجهت لأصحاب الشائعات قائلة :"اتلهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم، ولا تجعلوا مصدر أموالكم حراما عن طريق جمع مشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة".

 

وفاء موصللي تنتقد مطلقي اشاعة وفاتها نقابة الفنانين السوريين الأخبار الكاذبة جمع مشاهدات اتلهوا بحالكم