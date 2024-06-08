"اتلهوا بحالكم".. وفاء موصللي تنتقد مطلقي شائعة وفاتها

نفت نقابة الفنانين السوريين خبر تداوله رواد المنصات عن وفاة الفنانة وفاء موصللي بنوبة قلبية حادة ووصفته بأنه «غيرصحيح».

مؤكدة أن الفنانة السورية بـ"ألف خير، وأن أي مصدر من خارج النقابة هو غير حقيقي".

وتداولت وسائل الاعلام المحلية عن موصللي أنها بخير، وأنها تلقت اتصالات عديدة للاطمئنان على صحتها من الذين سمعوا عن هذه الشائعة .

وأوضحت موصللي إلى أن هذه الأخبار تشكل قلق علي ابنتها و المحيطين بها وإخوتها المسافرين، وقد تشكل صدمة لهم.

وتوجهت لأصحاب الشائعات قائلة :"اتلهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم، ولا تجعلوا مصدر أموالكم حراما عن طريق جمع مشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة".