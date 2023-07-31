كيف تحمي شعرك في ظروف الحرارة المرتفعة؟

يُعتبر الشعر جزءًا هامًا من جمال الإنسان، ولكن التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس القوية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة الشعر وجماله. تكشف تصريحات الخبراء أن التعرض المفرط لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية يمكن أن يؤدي إلى تجفيف الشعر والتسبب في ضرر دائم مثل تساقطه وتجعده وحتى تلف لونه ونموه المستقبلي. في هذا التقرير، سنتعرف على خمسة أشياء يجب القيام بها لحماية الشعر خلال فصل الصيف وظروف الحرارة المرتفعة.

ابدأ من الجذور واحم فروة رأسك

يجب الاهتمام بحماية فروة الرأس من أشعة الشمس الضارة التي تتسبب في فقدان خلايا الجلد وقد تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه. استخدم منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) لحماية فروة رأسك ومنع التعرض المباشر للشمس.

ارتدي قبعات فضفاضة

عندما تكون في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة، يُفضل ارتداء قبعة فضفاضة لحماية الشعر والفروة من الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية الضارة.

استخدم منتجات التكييف والتغذية

الحفاظ على رطوبة الشعر هو أمر هام لمنع تجفيفه وتقصفه. استخدم منتجات التكييف والتغذية للشعر بشكل منتظم للمساعدة في الحفاظ على قوته وصحته.

شرب الكثير من الماء

الحفاظ على جسمك مترطبًا من الداخل هو أمر مهم لصحة الشعر. شرب الكثير من الماء يساعد في الحفاظ على ترطيب الشعر وتجنب تجفيفه.

قلل من غسل الشعر

تجنب غسل الشعر كثيرًا في ظروف الحرارة المرتفعة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة الزيوت الطبيعية المحيطة بالشعر وتجفيفه. بدلاً من ذلك، استخدم علاجات التكييف الخفيفة واشطف شعرك بالماء لمنحه الترطيب الإضافي.