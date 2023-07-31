وكيل تعليم جنوب سيناء يفتتح معسكر اقرأ للمكتبات.. بالصور

افتتح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض أنشطة معسكر (اقرأ) للمكتبات بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بمشاركة مدارس الأهرام الرسمية لغات والأمل الرسمية لغات والنصر للتعليم الأساسي ومدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء.
واستهل حفل الافتتاح بترحيب موجه عام المكتبات بالسيد وكيل الوزارة ثم افتتاح وكيل الوزارة معرض معسكر اقرأ ضمن فاعليات النشاط الصيفي الذي يضم مخرجات ورش العمل التي تمت بالمعسكر كورش الصحافة والأبحاث والمقالات وإعادة التدوير والمجسمات والرسم والألبوم والأرشيف
وناقش وكيل الوزارة الطلاب خلال عرضهم للأنشطة حثهم بالاستفادة من أوقات فراغهم، وممارسة هوايتهم، وتنمية مهاراتهم المختلفة.
وفي نهاية الزيارة، كرم مدير الشؤون التنفيذية نائبا عن وكيل الوزارة الطلاب المشاركين بأنشطة المعرض، ورافق وكيل الوزارة سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية و لبنة نايل موجه عام المكتبات وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء و رحاب سعيد موجه المكتبات بإدارة طور سيناء وأخصائيو المكتبات بمدارس إدارة طور سيناء وهم رانيا صلاح بمدرسة التجارة بنات، وزينب عبد الفتاح بمدرسة المجمع التعليمي، و سمر علي عودة بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل، و ناهد جودة بمدرسة الطور الصناعية، وزينب السيد بمدرسة العبور الابتدائية، و آلاء محمد صابر بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.