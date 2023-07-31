"كانوا رايحين المصيف".. مصرع طفلين وإصابة والديهما في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقى طفلان شقيقان مصرعهما فيما أصيب والدهما ووالدتهما بإصابات خطيرة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها نتيجة اصطدامها بشجرة على طريق ميت غمر عقب انفجار إطار السيارة.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود إشارة من مستشفي ميت غمر بوصول كل من الطفل محمد أحمد. ال. ش " 12 عاما وشقيقته دينا 7 أعوام جثتين هامدتين "ادعاء حادث طريق" .

بإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الأسرة كانت تستقل سيارتها الملاكي وأثناء الخروج من قريتهم بنطاق مركز ميت غمر متوجهين لقضاء إجازة الصيف انفجر إطار السيارة مما أدى إلى اصطدامهم بشجرة علي جانب الطريق وانقلاب السيارة ووفاة الطفلين وإصابة الأب والأم بإصابات خطيرة.

جرى إيداع جثامين المتوفيين بمشرحة المستشفي على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية .