تحقيقات النيابة بمصرع فرد وإصابة 10 آخرين تكشف سبب الحادث

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع فرد وإصابة ١٠ آخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق محافظة الجيزة، وقد تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة ونتج عن ذلك الحادث، وقد صرحت النيابة بدفن المتوفي، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يؤكد وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص انقلبت ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جري نقلهم إلي مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

