حالة الطقس المتوقعة اليوم 31 يوليو 2023

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 31 يوليو حيث يشهد الطقس خلال فترة الذروة أجواء حارة، وفي باقي المناطق يشعر المواطنين بتحسن طفيف.

وسجلت درجات الحرارة الآن على مناطق ومدن القاهرة الكبرى في الظل 31 درجة مئوية فيما استقرت المحسوسة الآن عند 34 درجة مئوية.

وذكر الخبراء أن البلاد تشهد انكسار للموجة الحارة التي سيطرت على كافة المناطق فترة طويلة، مؤكدة أن نسب الرطوبة ستظل كما هي في أعلى مستوياتها لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد ستشهد أيضا نشاط للرياح من بعد الظهيرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لتضفي تحسنا نسبيا في الأجواء.