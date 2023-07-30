عميد معهد القلب السابق: الفراولة تمنع حدوث الجلطات والأزمات القلبية

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أنه هناك فوائد عديدة من تناول فاكهة الفراولة، مشيرا إلى أنها تمنع حدوث جلطات وأزمات القلب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فاكهة الفراولة تعتبر عنقود منافع، مبينا أن تناولها مفيد لكن ليس بإفراط.

وأوضح أن تناول البرتقال مهم جداد، قائلا:« جرب تختم يومك بتناول برتقالة، الجلطات وأزمات القلب بتيجي بليل، البرتقال بيمنع حاجة زي كده».

ولفت الدكتور جمال شعبان، إلى أن تناول الزنجبيل يحمي القلب، مشددا على أهمية تناوله في الصباح وليس ليلا.

ونوه استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بأن تناول فاكهة التين الشوكي، مفيدة جدا، ولكن ليس بإفراط، ويحبذ تناول 3 ثمرات من التين، كذلك هناك فوائد كثيرة أيضا من تناول البطيخ وهو غني من المياه يمنع الجفاف ومضاد للأكسدة والجلطات، قائلا:« البطيخ المصري أجمل بطيخ في الدينا.. البطيخ فياجرا طبيعية».

