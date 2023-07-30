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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة منشور الاعتداء على شخص وإلقائه بأحد المصارف بالدقهلية

الامن يكشف حقيقة
الامن يكشف حقيقة منشور
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء إحدى السيدات، بقيام أربعة أشخاص باستدراج شقيقها والتعدى عليه بالضرب وإصابته بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية، ووضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجارى المائية، إعتقادًا منهم أنه توفى.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيق الشاكية "به عدة إصابات بأماكن متفرقة"، وبسؤاله إتهم (3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركزشرطة السنبلاوين) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة"- عصا) لخلافات مالية بينهم، وتم ضبط أحد المتهمين.

كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكية "شقيقة المجنى عليه" بقيام المتهمين بوضعه داخل غطاء "بطانية" وإلقائه بأحد المجارى المائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بطانية إلقائه بأحد المجارى المائية فيس بوك الأجهزة الأمنية بالدقهلية