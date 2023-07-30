جامعة عين شمس تلتقى مع العلماء المصريين المتميزين في الخارج لتطوير البرامج الدراسية

استضافت جامعة عين شمس لقاء مهم جمع بين محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومجموعة من العلماء المصريين المتميزين المقيمين في الخارج.

عقد اللقاء عبر تقنية زووم بقاعة الاجتماعات الكبري بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بحضور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، و رمزي عبدالعزيز الباحث بجامعة التو بفنلندا

تأتي هذه الخطوة الرائدة في إطار رغبة الجامعة في رفع مستوى التعليم العالي وتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة من خلال الأستفادة بخبرات المصريين المتميزين في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية لتحسين جودة التعليم وتطوير البحث العلمي.

تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة، من بينها تحسين البرامج الدراسية حيث تبادل المشاركون أفكارًا وآراء حول كيفية تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتلبية متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل المتغيرة، تعزيز البحث العلمي من خلال التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على إجراء الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، اجراء البحوث النوعية التي يساهم فيها اكثر من تخصص علمي لضمان كفاءة وقوة تأثير البحث العلمي، وبناء شراكات علمية بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية العالمية من خلال استضافة اساتذة زائرين لتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الورش والندوات العلمية المشتركة ضمانا لأنشاء قنوات علمية تضمن القيام بأبحاث علمية مميزة.

تناول محمود المتيني رئيس الجامعة الحديث عن ما قامت به الجامعة من تطوير علي كافة المستويات وكيفية طرح هذه المقترحات ضمن منظومة التطوير داخل جامعة عين شمس لضمان مستوي مميز يحقق ريادة جامعة عين شمس علي كافة المستويات العلمية والبحثية. كما شدد سيادته خلال اللقاء على أهمية تشجيع العلماء المصريين المبعوثين بالخارج للعودة إلى الوطن ودعم فرص المشروعات البحثية والتعاون في مجالاتهم المتخصصة.

من جانبه، أكد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدرايات العليا والبحوث أن اندماج العلماء المصريين المميزين بالخارج ضمن المجتمع الجامعي لجامعة عين شمس سوف يساهم في بناء مستقبل الجامعة ويضمن بناء كوادر علمية تساير التطورات العلمية حول العالم.

في نهاية اللقاء، أعرب الحضور عن امتنانهم لجامعة عين شمس على استضافة هذا الحدث الهام وعلى حرصها على تطوير التعليم العالي في مصر. كما أعربوا عن استعدادهم للمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة الأكاديمية والعلمية في المنطقة.