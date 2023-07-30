ميناء بورسعيد السياحي يستقبل اليخت «EMERALD SAKARA»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، استقبال ميناء بورسعيد السياحي اليخت السياحي "Emerald Sakara"، القادم من ميناء "فيتنام"، وذلك ضمن الجولة الأولى لزيارته لمصر، وعلى متنه 20 راكب، و 25 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ويستوعب اليخت 100 ضيف في 50 كابينة تقع باتجاه المقدمة، وطاقم مكون من 76 شخصًا، وأعلن ميناء بورسعيد السياحي مغادرة اليخت للميناء مساء اليوم، لاستكمال اليخت لمساره إلى ميناء “اليونان".

تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء اليخت وإطلاقه في عام 2023، بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City)، فيتنام، وهي سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، حيث صمم هذا اليخت خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة حيث يتضمن اليخت 4 طوابق.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول اليخت السياحي إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2023 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.