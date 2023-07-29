ما زيت المارولا وفوائده واستخداماته؟

زيت المارولا من الزيوت المفيدة رغم عدم شهرته كالزيوت الآخرى .المارولا له العديد من الاستخدامات للبشرة والشعر، حيث يعرف بإسم “أكسير الشباب”، وهو أحد الزيوت التي تم إستخدامها لعدة قرون لعلاج العديد من الحالات الصحية المختلفة ويتم إستخراج هذا الزيت من جوز المارولا، و له خصائص مضادة للأكسدة ومرطبة كما أنه يعمل كمضاد للشيخوخة مما يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.



-فوائد زيت المارولا:

يعمل زيت المارولا كمرطب فعال للبشرة الجافة لأنه سريع الإمتصاص، كما أنه قد يكون مفيد لعلاج حب الشباب والتخلص من الخطوط الدقيقة ومنع علامات الشيخوخة ويساعد زيت المارولا في علاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للميكروبات حيث أنه قد يقضي على البكتيريا التي تساهم في تكوين حب الشباب والبثور.

زيت المارولا له قدرة طبيعية على محاربة علامات الشيخوخة المختلفة، لذلك فهو يساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة و معالجة الضرر الناجم عن التقدم في العمر، حيث يمنع زيت المارولا البشرة من فقدان مرونتها عن طريق تثبيط نشاط بعض الإنزيمات التي تسبب ظهور علامات الشيخوخة.

يمكن لزيت المارولا أن يخترق الجلد بعمق، حتى في المناطق الأكثر سمكاً وتعمل الأحماض الجهنية والبوليفينولات على تحسين مرونة البشرة عند إستخدامها بإنتظام، وبالتالي هذا قد يساعد على تعزيز نعومة البشرة.

يحتوي زيت المارولا على بعض المغذيات المفيدة التي تساعد على الإحتفاظ بمرونة البشرة، و إستخدامه مرتين يومياً على المناطق المصابة يساعد على التخلص من علامات التمدد بشكل فعال.

يحتوي زيت المانولا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية و التي تساعد على ترطيب الجلد و تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما وحب الشباب.

حمض الأوليك الموجود في زيت المارولا تجعل منه زيت مناسب لجميع أنواع الشعر، حيث أنه سهل الإمتصاص ولا يسبب إنسداد المسام وبالإضافة إلى البشرة الدهنية والجافة، يعتبر هذا الزيت مناسب أيضاً لأصحاب البشرة الحساسة.

زيت المارولا له قدرة على علاج تشقق الجلد و الشفاه، حيث يمكن أن يخترق شفتيك و يعالج الجفاف من الداخل، إستخدم زيت المانولا بدلاً من مرطبات الشفاه المعتادة التي قد لا تكون فعالة بدرجة كبيرة.

زيت المارولا غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا، وبالتالي يمكن إستخدامه للحفاظ على صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي. يساعد زيت المانولا أيضاً على تغذية الشعر من الجذور وحتى الأطراف دون أن يجعل الشعر دهني، مما يجعله خيار رائع لأصحاب الشعر الهش أو الجاف.

يمكنك إستخدام زيت المارولا كمرطب للوجه في النهار والليل للبشرة الجافة، ضع بضع قطرات من زيت المارولا النقي على أصابعك ثم دلك وجهك به بلطف، ويمكنك إستخدامه قبل وضع الماكياج لأنه سريع الإمتصاص.

يستخدم زيت المارولا في صناعة العديد من مستحضرات التجميل مثل مرطبات البشرة والبلسم ويمكن إستخدامه أيضاً كغسول شامل للجسم يساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال.

يمكنك إستخدام زيت المارولا للشعر لعلاج الجفاف والتلف والتخلص من التقصف وتحتوي العديد من منتجات العناية بالشعر خاصة الشامبو على زيت المارولا ، كما يمكنك أيضاً إضافة بضع قطرات من زيت المارولا على الشامبو الذي تستخدمه للحصول على فوائده الرائعة للشعر.

ضع بضع قطرات من زيت المارولا على يديك ثم إستخدمها على أطراف الشعر لعلاج التقصف والجفاف، كما يمكنك إستخدامه على فروة الرأس الجافة والمتهيجة.