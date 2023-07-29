محمد رياض: المسرح القومي حمل رايته كبار الفنانين والمبدعين

رحب الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، بالدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وزملاءه الفنانين والمبدعين وكل المسرحيين، في افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح.

وقال رياض، إن الدورة السادسة تحمل اسم الفنان عادل امام احتفاء به، مضيفا أن أهمية المسرح تأتي لكونها المعبر عن الواقع المسرحي، وقد حمل رايته كبار الفنانين والمبدعين، فإن أهمية المهرجان تأتي كعرس مسرحي لكل المسرحيين.

ووجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة على دعمها الدائم للمهرجان، والشكر للجهات الداعمة للمهرجان.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، وآخرون.

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتيه علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

قدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، ويحل الفنان محمد عادل ضيف شرف الحفل.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.