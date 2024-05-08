غدا.. "الجنايات" تستكمل محاكمة المتهم بقتـ ل الطفلة السودانية جنيت

تستكمل غد الخميس محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جنيت جمعة بطرس، وكان قد أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس-سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.



وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.