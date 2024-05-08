السلطات التونسية تحبط 5 عمليات تسلل عبر الحدود البحرية للبلاد

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، نجاحه في إحباط خمس عمليات تسلل عبر الحدود البحرية، وذلك بولاية صفاقس، حيث تم إنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت وحدات الحرس الوطني في صفاقس، من خلال بيان صادر عنها، أنها تمكنت أيضًا من القبض على 15 من المنظمين والوسطاء في عمليات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بالإضافة إلى استولاءها على المعدات المستخدمة في تلك العمليات.

وفي سياق متصل، نفذت القوات المشتركة بين مختلف اختصاصات منطقتي الحرس الوطني بطبلبة والمنستير عملية مداهمة لأربعة منازل، أسفرت عن القبض على شخصين، وضبط 24 شخصًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء يقيمون بشكل غير قانوني في التراب التونسي.