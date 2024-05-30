بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 30 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الخميس 30 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مصدر مطلع: سفاح التجمع يغير أقواله أمام جهات التحقيق

https://www.albawabhnews.com/5013567

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحيرة

https://www.albawabhnews.com/5013448

استجابة لمطالب أهالى الرديسية.. فصل التيار الكهربائى عن 23 كسارة وطواحين الذهب

https://www.albawabhnews.com/5013526

مصرع عامل سقط عليه ونش مواد بناء في الدقهلية

https://www.albawabhnews.com/5013478

لأول مرة.. نجاح تجربة زراعة نبات "الكسافا" في الوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/5013491

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة

https://www.albawabhnews.com/5013427

صحة الإسكندرية تحذر من بيع وتناول سمكة الأرنب المميتة

https://www.albawabhnews.com/5013410

محافظ القليوبية ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر أساس إنشاء مبنى جديد بمدينة بنها

https://www.albawabhnews.com/5013393

"دودة الحشد الخريفية" تهدد زراعات الذرة بالغربية

https://www.albawabhnews.com/5013371

نيابة المنيا تبدأ التحقيق في فساد رئيس مدينة ديرمواس

https://www.albawabhnews.com/5013273



