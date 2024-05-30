بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 30 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الخميس 30 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:
مصدر مطلع: سفاح التجمع يغير أقواله أمام جهات التحقيق
https://www.albawabhnews.com/5013567
بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحيرة
https://www.albawabhnews.com/5013448
استجابة لمطالب أهالى الرديسية.. فصل التيار الكهربائى عن 23 كسارة وطواحين الذهب
https://www.albawabhnews.com/5013526
مصرع عامل سقط عليه ونش مواد بناء في الدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5013478
لأول مرة.. نجاح تجربة زراعة نبات "الكسافا" في الوادي الجديد
https://www.albawabhnews.com/5013491
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة
https://www.albawabhnews.com/5013427
صحة الإسكندرية تحذر من بيع وتناول سمكة الأرنب المميتة
https://www.albawabhnews.com/5013410
محافظ القليوبية ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر أساس إنشاء مبنى جديد بمدينة بنها
https://www.albawabhnews.com/5013393
"دودة الحشد الخريفية" تهدد زراعات الذرة بالغربية
https://www.albawabhnews.com/5013371
نيابة المنيا تبدأ التحقيق في فساد رئيس مدينة ديرمواس
https://www.albawabhnews.com/5013273