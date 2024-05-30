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الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 30 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم  الخميس 30 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مصدر مطلع: سفاح التجمع يغير أقواله أمام جهات التحقيق
https://www.albawabhnews.com/5013567

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحيرة
https://www.albawabhnews.com/5013448

استجابة لمطالب أهالى الرديسية.. فصل التيار الكهربائى عن 23 كسارة وطواحين الذهب

https://www.albawabhnews.com/5013526

مصرع عامل سقط عليه ونش مواد بناء في الدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5013478

لأول مرة.. نجاح تجربة زراعة نبات "الكسافا" في الوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/5013491

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة
https://www.albawabhnews.com/5013427

صحة الإسكندرية تحذر من بيع وتناول سمكة الأرنب المميتة
https://www.albawabhnews.com/5013410

محافظ القليوبية ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر أساس إنشاء مبنى جديد بمدينة بنها
https://www.albawabhnews.com/5013393

"دودة الحشد الخريفية" تهدد زراعات الذرة بالغربية
https://www.albawabhnews.com/5013371

نيابة المنيا تبدأ التحقيق في فساد رئيس مدينة ديرمواس

https://www.albawabhnews.com/5013273


 

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