حبس أربعة أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان بحبس أربعة أشخاص، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المعصرة.. حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، أثناء قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود “حفرة بقطر 2 متر – وعمق 11 مترا- الأدوات المستخدمة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.