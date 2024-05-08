أشرف صبحي: العامري فاروق كان مثالًا للتفاني والأخلاق

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم سيرة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في حضور كوكبة من رموز الرياضة المصرية.

وأكد أنه تشرف بالعمل تحت قيادته خلال العمل بهيئة استاد القاهرة، وأنه كان مثالًا للتفاني لبلده وناديه، وظل حتى لحظاته الأخيرة يعمل داخل النادي، ليضرب أروع نموذج في الوفاء والتضحية.

وأشار إلى أن الوزير الراحل ظل طوال حياته متحليًا بالأخلاق ومتمسكًا بالمبادئ والقيم الجليلة، فضلًا عما قدمه من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام.

وأنطلق حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، منذ قليل، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.