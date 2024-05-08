دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى انسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معبرًا عن قلقه من خطر إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وفي تصريح نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أكد فيليبو أن تهديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال القوات إلى أوكرانيا تسبب في تصديق الناس لكلمته، وتضخيم الشائعات والتكهنات بشأن مستقبل المنطقة، مما يطرح تساؤلات حول الاتجاه الذي تسير نحوه السياسة الخارجية الفرنسية.

وأشار فيليبو إلى ضرورة مراجعة سياسة الدفاع الفرنسية والخروج من الناتو، معتبرًا أنه من الضروري أن تتبنى فرنسا موقفًا مستقلًا في التعامل مع التحديات الدولية، وأن تتحمل مسؤولياتها كدولة ذات تاريخ وثقافة ومصالح مستقلة.

وفي سياق متصل، يأتي تصريح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، في وقت يشهد تصاعدًا في حماس الناتو لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا، حيث أشار فيليبو إلى بدء بولندا الحديث عن إمكانية إرسال جنودها إلى المنطقة المتأزمة.

وأضاف فيليبو، في تصريحاته، أن إعلان بريطانيا عن حق أوكرانيا في استخدام قوتها ضد روسيا يمثل نقطة تحول هامة في التطورات الراهنة، وهو ما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة وتشديد الحركة العسكرية.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير 2022، فإنها دخلت عامها الثالث، وتهدف إلى حماية السكان في منطقة دونباس من الاضطهاد والإبادة التي تعرضوا لها على يد نظام كييف لسنوات طويلة.