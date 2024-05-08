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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بمشاركة رمضان صبحي.. بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة المصري

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز
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استأنف فريق نادي بيراميدز، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية وهي المباراة المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل في الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدت التشكيلة تدريبات استشفائية بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في اللقاء الماضي، بينما أدت باقي المجموعة تدريبات بدنية قوية لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق ٤ مباريات أمام المصري وسيراميكا والإسماعيلي والجونة.

وشارك محمود زلاكة في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي لتجهيزه بعد الإصابة، فيما واصل علي جبر برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.

ويستعيد بيراميدز في لقاء المصري جهود الثنائي محمد الشيبي ورمضان صبحي بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب البوركيني بلاتي توريه لحصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر.

فريق نادي بيراميدز رمضان صبحي النادي المصري الدوري الممتاز