تواصل أعمال مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين.

في ذات السياق، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة عدد من أشجار الورد من (الجوكاسيا والتفلة والبونسيانا والورود الصغيرة من الفل والصبارات وعمل احواض اسمنتية لزراعة الأشجار بها).

وجاء ذلك بمحيط مدرسة الشعراوي بحي جنوب المدينة، ورفع المخلفات وري النباتات، مشيراً إلى قيام إدارة تخطيط وتجميل المدينة بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعي، من أول ميدان الشهيد وحتى مستشفى مطاي العام ورفع مخلفات الأشجار كما تم ري حدائق الميادين وحديقة مجلس المدينة.

وفى مركز أبوقرقاص، أكد تاج أبو سداح رئيس المركز، استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والحدائق؛ وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.