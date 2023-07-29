10 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال أسبوع

سيطر التذبذب في نطاقات ضيقة على أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، يرجع هذا إلى استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية، وفق “ جولد بيليون” .



وافتتحت أسعار الذهب تداولات هذا الأسبوع عند 2155 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، منخفضة بقيمة 10 جنيهات عن سعر افتتاح الذهب خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيه.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن تداولات الذهب انحصرت بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للجرام صعوداً و هبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شاهدناها في الأسواق العالمية.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي منذ ايام ، بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسيه الست ، بعد عدم إشارة الفيدرالي بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال المتبقي من العام و ترقب ما سيسفر عنه الاجتماع القادم خلال شهر سبتمبر المقبل . ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 1982 دولار للأونصة.



وقال تقرير “ جولد بيليون ” اليوم ، أنه في اليوم التالي لاجتماع الفيدرالي صدر عدد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي فقد ارتفع معدل النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2% وكانت التوقعات تشير إلى 1.8%.