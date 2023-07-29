الكاف يرفض التماس الجبلاية بشأن إيقاف محمود صابر

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، رفض التماس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تخفيف عقوبة محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي، الذي تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: اللوائح تنص على إيقاف محمود صابر مباراتين في الأولمبياد أول مباراتين بالتحديد وذلك بعد طرده مباشرة ضد المغرب في كأس الأمم.



واختتم: قدمنا التماسا من جانبنا كاتحاد مصري لكرة القدم ولكن تم رفضه من جانب كاف، ونتمنى أن تكون هناك روح للقانون في مثل هذه الأمور.



وتأهل كل من منتخب مصر ومنتخب المغرب إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصول كلا المنتخبان إلى المباراة النهائي ببطولة أمم إفريقيا تحت الـ 23 عاما، وتأهل أيضا منتخب مالي بصفته المركز الثالث.



وجدير بالذكر أن منتخب المغرب، حقق في وقت سابق، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره منتخب مصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بالرباط.