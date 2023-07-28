بالإسماء..إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، مما تسبب في انقلاب التروسيكل وسقوط مستقليه أرضًا مما تسبب في إصاباتهم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بالركاب مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم عماد حمدي (42 سنة)، وهدير أحمد عبد ربه (38 سنة)، وأحمد عبيد (45 سنة)، وعلوم أحمد (32 سنة).



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.