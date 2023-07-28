ضبط 6 عاطلين أثناء شروعهم فى سرقة دراجة نارية وسيارة بمنطقة البساتين

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 عاطلين اثناء شروعهم فى سرقة دراجة نارية وسيارة بمنطقة البساتين



المتهمين والمضبوطات

تعود البداية عندما تم ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية - له معلومات جنائية"، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.



كما تم ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، تم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" أمكن ضبطهما.

كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، بإستدعاء

المجنى عليهم إتهموهم بالسرقو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.