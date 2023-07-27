محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول فى معسكر سنغافورة.. صور

تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة فريقه المغادرة إلى سنغافورة، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قائمة اللاعبين المسافرة إلى سنغافورة، والتي تتكون من 27 لاعبًا على رأسهم صلاح والصفقات الجديدة وعدد من اللاعبين الشبان، استعدادًا لخوض المعسكر الآسيوي.

وجاءت قائمة ليفربول، على النحو التالي:

أليسون بيكر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، لويس دياز، سوبوسلاي، داروين نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، أدريان، كورتيس جونز، كودي جاكبو، هارفي إليوت، دييجو جوتا، تسيميكاس، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، كلارك، سكانلون، دواك، ماكونيل، كيلهير، ترينت ألكسندر أرنولد، كوماس، كوانساه، مروزك، فراوندورف.

وغادرت بعثة ليفربول إلى سنغافورة، مساء اليوم الخميس، قبل المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، تحضيرًا للموسم الجديد.