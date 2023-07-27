البطولة العربية.. تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أهلي طرابلس

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتقام مباراة الهلال وأهلي طرابلس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة العربية التي تحنضها الممكلة العربية السعودية، وينطلق اللقاء على ملعب مدينة الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الهلال، تواجد صفقاته الجديدة، السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز.

ويخوض الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز – كاريلو – مصعب الجوير.

وفي الهجوم: سالم الدوسري – عبدالله الحمدان – ميشيل ديلجادو.