وزير الرياضة يشهد ملتقى شباب المحافظة ويعقد لقاءً حواريًّا مع الكيانات الشبابية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع عدد من الكيانات الشبابية بمحافظة جنوب سيناء، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

وتضمن الملتقي كلمات لممثلي برامج الطلائع وبرلمان الشباب، و نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، نادي القيادات الشبابية، الكيانات الشبابية، ومدربي التعليم المدني، ثم عرض فيديو توضيحي عن البرامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية.



ويأتي عقد اللقاء، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اللقاء، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، موضحاً قيام الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تمويل بعض المشروعات وتنفيذها بمراكز الشباب بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات بما يخدم الشباب المصري.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعياً الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وفي ختام حديثه وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل المحافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية.