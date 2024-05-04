عرض "خيال الظل" ضمن برنامج "القومي لثقافة الطفل" بالحديقة الثقافية.. صور

يواصل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فى تقديم برنامج جمعة وسبت إجازة بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد ، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وكان قد تم تقديم ورش وعروض فنية يوم الجمعة ٣ مايو ٢٠٢٤ منها ورشة " رسم حر " للاستاذة نهى حراز، وورشة " وردة مجسمة "لريهام جمال، كما تم تقديم ورشة " بيض شم النسيم " لمروة طلبه، وورشة " شارة علم مصر " لشيماء مصطفى، وورشة " حظاظة بالخرز"لـ فاطمة إبراهيم ، ورسم على الوجه " لحنان المفتى .

كما جرى عرض أوبريت " أبو الفصاد " نتاج ورشة خيال الظل تدريب الفنان أيمن حمدو، ولعبة " الكراسى الموسيقية" مع أحمد إسماعيل، وفقرة "مسابقات ثقافية "لـ أحمد إسماعيل ، وحنان المفتى.

الجدير بالذكر ان المركز القومي لثقافة الطفل، كان قد قدم مجموعة من أنشطته لتنمية مهارات ذوي الهمم بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث جرى تعليمهم عمل مقلمة وجراب موبايل بالفوم والورق وذلك لتنمية مهاراتهم على الإبداع والابتكار مع منال منيب، يوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤.

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