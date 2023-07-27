البطولة العربية.. الهلال السعودي يسعى لتحقيق إنجاز فى ثوبه الجديد

تبدأ اولى مباريات الهلال السعودي اليوم الخميس، فى ماراثون البطولات هذا الموسم، بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "البطولة العربية للأندية".



ويسعى الهلال لتحقيق أول أنتصار له فى مبارياته الرسمية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بعد أن عاد لتدريبه عقب فترته الأولى التي لم تدم أكثر من نصف موسم 2018-2019.

وحقق وقتها البرتغالى كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد بهدفين لهدف.



ويأمل الهلال لتحقيق البطولة العربية للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى بعد غياب 28 عامًا، حيث كانت آخر بطولة حققها الزعيم عام 1995.



ويدخل الهلال البطولة متسلحا بالرباعي الأجنبي الجديد المدافع السنغالي الدولي كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، ولاعب خط الوسط الصربي سيرجي سافيتش، بجانب البرازيلي مالكوم الذي وصل مدينة أبها صباح اليوم الخميس بعد إعلان التعاقد معه مساء أمس.



ويتمنى عشاق الزعيم أن تحقيق البطولة العربية، استمرارًا للبدايات السعيدة مع المدرب البرتغالي المخضرم.