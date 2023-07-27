موعد مباراة الأهلى والداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر بعدما اختتم الفريق مشواره في الدوري الممتاز امس بالتعادل السلبي مع المصري.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يوليو المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر نسخة موسم 2022-2023.

وأخطرت لجنة المسابقات النادي الأهلي ونظيره الداخلية، بتغيير ملعب المباراة، التي تجعل الفريقين في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأبلغت إدارة المسابقات باتحاد الكرة الأهلي والداخلية، بنقل المباراة إلى ستاد الكلية الحربية، بدلا من إقامتها في ملعب المقاولون العرب، الذي كان مقررا إقامة اللقاء عليه.

كما عدلت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والداخلية لتنطلق في تمام السابعة مساء يوم 30 يوليو الجاري، بدلا من إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم ذاته.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع فريق المصري يوم 3 أغسطس المقبل في ربع النهائي لبطولة كأس مةوستتوقف البطولة عقب تلك المباراة لتستكمل في الموسم الجديد، بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.