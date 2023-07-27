الانتهاء من المراجعة الخارجية لـ 6 قطاعات وإدارات بمياه بسوهاج

انتهت شركة TUV AUSTRIA من اجراء المراجعة الخارجية لعدد 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تمهيداً للحصول على شهادة الايزوا ISO 9001:2015 .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب: ان المراجعة الخارجية انتهت بعدم وجود حالات عدم تطابق.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان شهادة الايزوا هى مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء وان نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

واوضح احمد جمال مدير ادارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم مراجعة قطاع الموارد البشرية والادارة العامة لشئون مجلس الادارة والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وادارة دعم النزاهة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 كما تم مراجعة الادارة العامة للتدريب طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 وايضا المواصفة ISO 21001:2018 وان الحصول على الشهادة يساهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد مما يساهم فى استمرار النظام ورفع قدرة الشركة فى التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر او الحد من تاثيرها والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والانشطة وتحسين صورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.