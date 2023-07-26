“مياه القاهرة” تنفى شائعة عدم استقرار ضغوط المياه بمناطق مدينة نصر

صرح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه لا صحة تماماً لما تداولته بعض منصات التواصل الإجتماعى من عدم استقرار ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة نصر.

كما أوضح أن المواعيد المعلن عنها لتشغيل المياه بالمناوبة فى بعض المناطق هى بيانات مغلوطة لا اساس لها من الصحة وان جميع محطات المياه والروافع التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السادة المواطنين من سكان محافظة القاهرة وزائريها على مدار 24 ساعة ، وفى حالة قيام الشركة باى اعمال صيانة تتطلب قطع المياه او تخفيض الضغوط يتم ذلك بعد اصدار بيان رسمى من المركز الإعلامى بالشركة لجميع وسائل الإعلام ، وينشر عبر الموقع الرسمى للشركة والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

ووجه المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة عناية السادة المواطنين بضرورة عدم نشر أو تداول اى بيانات إلا بعد التأكد من صحتها من خلال المركز الإعلامى للشركة.