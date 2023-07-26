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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بفائدة 40%.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدمًا للعملاء الأفراد

البنك العربي الأفريقي
البنك العربي الأفريقي
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أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدمًا لكافة العملاء من الأفراد"، وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.56% يصرف العائد 40% مقدمًا اليوم التالي من شراء الشهادة، وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من يوليو الجاري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها الا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدمًا ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

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