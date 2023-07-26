5 درجات.. محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ما جرى عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024، ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصًا على مستقبل الطلاب .

في وقت سابق كانت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قررت استبعاد مدير مدرسة ابتدائي بإدارة شرق شبرا التعليمية؛ وذلك أثناء مرور لجان المتابعة بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، محذرة بعدم التهاون مع المقصرين.

وكشفت اللجنة، أن مدير المدرسة يحصل مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني نظير قبول طلبات أبنائهم في الصف الأول الابتدائي وفورا تم العرض على وكيل الوزارة، وعليه جرى إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.