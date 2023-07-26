شوقي حجاب.. رجل من زمن تاني

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الشاعر شوقي حجاب بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما.

تتلمذ شوقي حجاب على يد أبيه في كتابة الشعر فتلعم منه عروض الشعر وساعده في ذلك مكتبة أبيه التي كان يقتني منها الكتب، إلى جانب ذلك كان لأمه دور في حبه للقراءة والثقافة.

اتجه شوقي حجاب لكتابة الشعر مكملا نهج أبيه وأخيه الأكبر لشاعر المعروف سيد حجاب.

تميز شوقي في كتابة الأشعار للأطفال التي كان لها النصيب الأكبر من اهتماماته الي جانب تألقه في مجال البرامج والدراما التليفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، ولم يقف إبداعه عند هذا الحد فحسب بل درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه ، وحتى الاغاني والأشعار للكبار أيضا.

ابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك"، كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية.

أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانان هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.