وزير الشباب يستقبل رئيسي الاتحادين الإفريقي والمصري لتنس الطاولة لمناقشة خطة الفترة المقبلة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، لعرض خطة الاتحاد في الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير رياضة تنس الطاولة في مصر وإفريقيا، وعرض خطة الاتحاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه الرياضة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمواهب الشابة، وتنظيم البطولات والمنافسات في مصر وإفريقيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على دعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة والرياضات الأخرى، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتحقيق الإنجازات في المنافسات الدولية، كما أشاد بإنجازات المنتخبات المصرية في هذه الرياضة والتي حققت العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى العالم.

وأعرب خالد الصالحي ومعتز عاشور عن شكرهم وتقديرهم لدعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة، وأكدوا على أهمية توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات الدولية.