التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز .https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز أعلن عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث إن الجهاز حصّن المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، قرارًا وزاريًا رقم 55 لسنة 2023، بمنح عدد 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف لأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وصحافة وإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.

كما أصدر الوزير، قرارًا وزاريًا رقم 56 لسنة 2023، بمنح عدد 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.