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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق مطروح

انقلاب ميكروباص على
انقلاب ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية
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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 24 على طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم. 

واستقبل مستشفى مطروح العام، 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية.

 المصابون:

 1_ نادر الحسيني محمد، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن. 

2_ مصطفى محمد أحمد، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيسر. 

3 سامح السيد أحمد، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع الناحية اليمني. 

4_ محمود ابراهيم عبد العاطي، يعاني من اشتباه كسر بالترقوة اليمنى. 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة 

 

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