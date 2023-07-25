بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق مطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 24 على طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.
واستقبل مستشفى مطروح العام، 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية.
المصابون:
1_ نادر الحسيني محمد، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن.
2_ مصطفى محمد أحمد، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيسر.
3 سامح السيد أحمد، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع الناحية اليمني.
4_ محمود ابراهيم عبد العاطي، يعاني من اشتباه كسر بالترقوة اليمنى.
تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة