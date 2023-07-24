السد القطري يتعاقد مع قائد منتخب المغرب

أعلن نادي السد القطري، اليوم الإثنين، تعاقده مع قائد منتخب المغرب رومان سايس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي السد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إعلان ضم اللاعب إلى صفوفه قادما من بشكتاش التركي.

وكتب السد على الفيديو الخاص بانضمام اللاعب: "رسميا: المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 2023 - 2024".

ولعب رومان سايس، 33 عاما، في نادي ولفرهامبتون لمدة 6 سنوات قبل الانتقال إلى بشكتاش، كما لعب للعديد من الأندية في أوروبا مثل أنجيه فالينسي وكليرمون فوت ولوهافر.