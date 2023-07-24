توابع استخدام الهندسة المالية على القطاع التأميني في مصر

طالب الاتحاد المصري للتأمين الشركات العاملة في قطاع التأمين المصري بالاستفادة من التقنيات الحديثة للهندسة المالية وتطبيقاتها، خاصة أنشطة الاستثمار والتحوط من المخاطر التي تواجه شركات التأمين، حيث تعمل الهندسة المالية على توفير أدوات وتقنيات لمواجهة مخاطر السوية ومخاطر الائتمان المساهمة فى التوصل إلى تحقيق أعلى عائد استثمار بأقل مخاطرة.

وأكد الاتحاد في تقرير حديث على ضرورة التعمق فى تقنيات الهندسة المالية بإدارات المخاطر بشركات التامين ونمذجتها وتطويرها بما يتناسب مع أنشطة التأمين المختلفة،وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات والأطر القانونية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التامين لضمان استقرارها واستمرارها في أداء عملها وحماية حقوق حملة الوثائق.

وأوضح أن الهندسة المالية من المداخل الحديثة التي تقدم عدة تقنيات لقياس المخاطر التشغيلية وآليات مواجهتها وقياس الاستقرار المالي في المؤسسات المالية، حيث سعت الهندسة المالية إلى رسم سياسات مالية وابتكار أدوات مالية واستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل مع التغيرات المستمرة فى اسواق المال.

ولفت اتحاد التأمين إلى أن الأسواق المالية وتطورها حقيقة واقعية نظرا للتزايد المستمر لحجم التعاملات المالية يوما بعد آخر ، بالإضافة الى التنوع والتوسع في الأدوات المالية المتداولة والمصدرة محليا ودوليا فهذا التوسع سمح للتعاملات المالية بالتحكم في الاقتصاد، وبالتالي فإن الصناعة المالية اذا أرادت النهوض والاستمرار فأمامها عدة تحديات أهمها:

_استبدال الهندسة المالية القائمة بأخرى مستحدثة .

_اعادة المؤسسات هيكلة نفسها لتصبح مبدعة ومبتكرة .

_تخفيض تكاليف النماذج والبرامج التي يمكن ان تستخدم لتسعير الأدوات النمطية .

_تبني تطبيقات وتقنيات الهندسة المالية .

وذكر الاتحاد أن هذه العوامل كلها مجتمعة ستؤدى الى انتشار الهندسة المالية، فى المؤسسات المالية، خاصة مع زيادة المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

وأوضح ان أهمية الهندسة المالية تتمثل في التحوط من خلال خفض مخاطر التقلبات الاقتصادية المختلفة كتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف وغيرها، من خلال خفض حجم المخاطر المالية المترتبة على ذلك من خلال تقنيات تسمح بتحديد وقياس حجم الخطر وتقنيات لمواجهته، بالإضافة الى قياس الاستقرار المالي للمؤسسات ووضع تقنيات تسمح بالاكتشاف المبكر فى حالة وجود خلل بالإجراءات المالية المتبعة داخل المؤسسة، وتحقيق إدارة مالية افضل عن طريق اعادة هيكلة التدفقات النقدية كاستخدام عمليات مبادلات سعر الفائدة من اجل تحويل معدلات الفائدة المتغيرة على القروض الى معدلات ثابتة لأغراض ضريبية او من اجل التنبؤ بالتدفقات المالية.

وتابع: يتم تحقيق الكفاءة التشغيلية وذلك بدعم أساليب زيادة الايرادات والعوائد وتخفيض معدلات التكاليف بحيث يكون حساب التكاليف من خلال أدوات الهندسة المالية أقل من تكاليف التعامل بالطرق التقليدية، وتعظيم فرص تحقيق الربح من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة يمكن استخدامها في عمليات الاستثمار او التحوط أو المضاربة، وتكون أقل مخاطرة .

أدوات وأساليب الهندسة المالية

وذكر أن أدوات وأساليب الهندسة المالية تتبلور في تداول المشتقات Trading Derivatives، حيث حققت تداول المشتقات المالية كأحد فروع الهندسة المالية أرباحا كبيرة في الاسواق العالمية واصبحت نهجا ناجحا حيث يستخدم المهندسون الماليون مؤشر (stochastics)، والتحليلات والنماذج الكمية المختلفة في تصميم وتطبيق العمليات المالية ، كما يساهم كذلك في وضع استراتيجيات جديدة تستطيع الشركات استغلالها لتعظيم أرباحها.

أيضا المضاربة Speculation تعد من أدوات الهندسة المالية ،حيث تتيح اأدوات مضاربة في الاسواق مثل مبادلة مخاطر الائتمان Swap) Default (Credit CDS وهذه الأدوات تم تصميمها بهدف التأمين ضد مخاطر عدم سداد السندات، و تلك المنتجات المشتقة جذبت انتباه بنوك الاستثمار والمضاربين الذين بامكانهم تحقيق ربح من خلال المراهنة على مدفوعات الاقساط الشهرية المرتبطة بـ CDC .

منهج الهندسة المالية في التأمين على الحياة

تبحث شركات التأمين على الحياة باستمرار عن طرق مختلفة لهندسة المنتجات وتصميمها وتوزيعها من خلال الهندسة المالية التي قد تروق لحاملي وثائق التأمين وذلك لتلبية احتياجات التأمين على الحياة، وخلق ميزة تنافسية وتوفير التكاليف أو الإيرادات وكذلك تعزيز المنتجات المهندسة مالياً.

تظهر عملية الهندسة المالية في صناعة التأمين على الحياة في الخطوات الأساسية في عملية تصميم وتطوير منتجات التأمين على الحياة المهندسة مالياً ، حيث تحديد وإدراج احتياجات التأمين على الحياة ، ومتطلبات الحماية المتنوعة ، ومتطلبات الادخار والاستثمار للعملاء المحتملين، كما تعمل على تحديد المخاطر المختلفة المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والملف الشخصي العائلي للعميل ووضع أفضل طريقة لإدارة تلك المخاطر، وتحديد أو توقع تحديات السوق والتهديدات المتوقعة من المنافسين واللوائح التنظيمية الحالية.

كما تعمل على التأكد من أن منتجات التأمين المهندسة مالياً ستنجح في إدارة تلك المخاطر بطريقة أكثر فاعلية واقتصادية لإضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة، بجانب الاستماع واتخاذ التوصيات والاقتراحات المناسبة من المتخصصين الاكتواريين ووكالات التسويق والمتخصصين في قطاع التأمين، ومراقبة منتظمة للفرص لتغطية المخاطر الجديدة التي تظهر على الساحة أو لإعادة تصميم منتجات التأمين على الحياة الحالية.