محافظ الجيزة: إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ إزالة ١٥٤ حالة تعدي على مساحة ٨٣ الف م٢ بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت إزالة ١٣٦ حاله تعدي علي أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشاة القناطر و ١٢ حاله تعدي على أراضي ولاية الوحدات المحلية و ٦ حالات تعدي علي أراضي ولاية الاثار.

وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.