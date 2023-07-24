ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ إزالة ١٥٤ حالة تعدي على مساحة  ٨٣ الف م٢  بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت إزالة ١٣٦ حاله تعدي علي أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشاة القناطر و ١٢ حاله تعدي على أراضي ولاية الوحدات المحلية و ٦ حالات تعدي علي أراضي ولاية الاثار.

وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محافظ الجيزة إزالة ١٥٤ حالة تعدي على أملاك الدولة الموجة 21 لإزالة التعديات ازالة التعديات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة