القبض على 5 أشخاص بينهم 3 سيدات لقيامهم بأعمال سرقات بالقاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص بينهم 3 سيدات لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط (سيدتين- مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهما ( 5 شباك ألوميتال "مجهولين المصدر") وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة- كائن بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته (عداد مياه "مجهول المصدر") وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، واعترف بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم وتعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , وإتهموها بالسرقة.

وتم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، حال قيام إحدى السيدات بالإستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلاً مركبة "توك توك"، وبحوزته (حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" - مشغولات ذهبية) وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياص تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته ، وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأضاف بتسليم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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