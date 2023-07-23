"أكا" يعلن رحيله عن الإسماعيلي ويودع الجماهير برسالة مؤثرة

أعلن سيرجي أكا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، رحيله عن صفوف الدراويش، مستغلًا قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 2.5 مليون جنيه، بعد 6 أشهر قضاه بقميص الفريق.

وودع سيرجي أكا جماهير الإسماعيلى برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قال فيها: "بالحب والفخر والإخلاص ارتديت قميص النادي الإسماعيلي ودافعت عن ألوان هذا النادي العظيم، شكرا لكم على كل شيء، لقد فعلت أشياء جيدة وربما أشياء غير جيدة أيضا، ولعبت دون أن أضطر إلى أي إعداد بدني حقيقي، وتدربت بمفردي في الليل والنهار بالبرد، وفي الحرارة، من أجل أن أكتشف أفضل ما عندي ولمساعدة النادي في الحفاظ على مكانته".

وأضاف، "بذلت الكثير من الجهد والتضحية من أجل جمهور هذا النادي العظيم، لذلك أتمنى أن يتذكرونني دائما بكل شيء جميل.. وداعا النادي الإسماعيلي وجماهيره، سوف تظل في قلبي".

وتعاقد الإسماعيلي مع سيرجي أكا فى فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، بعقد مدته موسم ونصف.