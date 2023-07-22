عادل فهيم: سعيد بإقامة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام في بني سويف

شهدت نتائج بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، والكلاسيك، والفيزيك، للشباب والرجال، التي أقيمت علي مدار اليومين الماضيين بمحافظة بني سويف ، منافسات قوية وشارك خلالها أكثر من ٢٥٠ لاعب يمثلون 16 محافظة، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد نيابة عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، والمستشار عامر أحمد رئيس منطقة بني سويف،و هشام الجبالي وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والدكتور أبو الخير عبد التواب مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمدرية الشباب والرياضة.



من جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته بوجوده في محافظة بني سويف وقدم الشكر للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على كل ماقدمه لانجاح هذا الحدث وأهداه درع الاتحاد المصرى لكمال الاجسام واللياقة تسلمه بالنيابة عنه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقدم الشكر لكل القائمين على إنجاح الحدث وكل الأبطال المشاركين والحكام والمدربين والمشجعين.

وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسابقات البطولة.