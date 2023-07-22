يشغل مرض حمى الضنك في مصر في الوقت الحالي الكثير من الناس خاصة بعد ظهوره بقرية تابعة لمحافظة قنا ورصد عدد من الشكاوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، وانتشارمرض حمي الضنك لدى عدد من المواطنين، لذلك تستعرض "البوابة "أعراض فيروس حمى الضنك وعلاجه والوقاية منه وكيفية التعامل معه



حيث أكدت الوزارة، أنها تتابع الموقف وأنها أرسلت فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.



أعراض حمي الضنك :

ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.



حيث تظهر أعراض حمي الضنك بعد نحو 10 أيام من الإصابة بالعدوى، حيث تنتقل العدوى عن طريق البعوضة المصابة بالفيروس، وفي ظرف 4 إلى 10 أيام تظهر أعراض حمى الضنك في مجموعة علامات نوضحها لكم، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية بموقع فيس بوك كالتالي:

عن وصف مرض حمي الضنك هو مرض فيروسي ينتشر حول العالم ، وتقدر عدد الإصابات بحمى الضنك حوالي 390 مليون حالة، حيث تبدأ فترة حضانة المرض بمجرد التقاط العدوى بلدغة البعوضة المصابة، وتمتد فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 10 أيام، ثم تظهر أعراضه وتستمر نحو 7 أيام يمكن خلالهم نشر العدوى إذا ما التقطها البعوض السليم ونقلها إلى أشخاصا آخرين.



علاج حمي الضنك :

توجد أدوية وقائية لـ علاج حمي الضنك، ولكن في حال ظهور أعراض قوية لابد من استشارة الطبيب لمعرفة ما يجب إتباعه، حيث يصف الطبيب مسكنات الألم وخافضات الحرارة مثل الباراسيتامول.

ومن ناحية أخري نشرت الصفحة الرسمية لموقع وزارة الصحة والسكان كيفية التعامل مع حمى الضنك، حيث أخذ قسط كافي من الراحة، وشرب كمية وفيرة من السوائل المفيدة، وتجنب الخروج في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما أوضحت وزارة الصحة كيفية الوقاية من لدغات البعوض في فصل الصيف لأن الوقاية من حمى الضنك تعتمد على مكافحة نواقلها كالتالي:

استعمال سلك ضيق المسافة على النوافذ.

استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية الطاردة للناموس والبعوض.



