انفجار بمستودع ذخيرة فى شبه جزيرة القرم نتيجة هجوم بالمسيرات

دوى انفجار بمستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم صباح اليوم السبت، بعد هجوم أوكراني بالمسيرات.

وقال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسينوف اليوم: "إن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة بشبه جزيرة القرم نتيجة هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أكسينوف: " أن الهجوم استهدف منطقة "كراسنوجفارديسكي" بالقرم، وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح".

وتابع: "يتم حاليا إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وجرى تعليق حركة القطارات مؤقتا".

وكان سيرجي أكسينوف أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة على مرافق البنية التحتية في منطقة "كراسنوجفارديسكي" بشبه جزيرة القرم.