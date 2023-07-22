ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجار بمستودع ذخيرة فى شبه جزيرة القرم نتيجة هجوم بالمسيرات

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دوى انفجار بمستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم صباح اليوم السبت، بعد هجوم أوكراني بالمسيرات.

وقال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسينوف اليوم: "إن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة بشبه جزيرة القرم نتيجة هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أكسينوف: " أن الهجوم استهدف منطقة "كراسنوجفارديسكي" بالقرم، وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح".

وتابع: "يتم حاليا إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وجرى تعليق حركة القطارات مؤقتا".

وكان سيرجي أكسينوف أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة على مرافق البنية التحتية في منطقة "كراسنوجفارديسكي" بشبه جزيرة القرم.

شبه جزيرة القرم هجوم أوكراني انفجار