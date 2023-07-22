كل ما تريد معرفته عن ساعة "واتساب" الجديدة

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في خطوة جديدة تحمل مزايا كبيرة للساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أوس إس"، وتسجل سبقا لشركة "ميتا"، عن إطلاق نسخة من تطبيق "واتساب" خاص بها دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بالهاتف.

حيث تعمل هذه النسخة بشكل تجريبي عدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفقا لما ذكر موقع Tech-crunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات ، ومما تقدمه من مزايا:

يمكن للساعات إجراء المحادثات والرد على الرسائل النصية والصوتية، مع استخدام الرموز التعبيرية، وتلقي المكالمات الخاصة بالتطبيق.

يوفر التطبيق خاصية الردود السريعة على الرسائل، من دون أن يكون الهاتف الذكي قريبا من الساعة.

"ميتا" تسبق "آبل"

خبير التكنولوجيا والمعلومات، إسلام غانم، يعتبر الإصدار الجديد خطوة متوقعة من شركة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرغ.

يرجع ذلك إلى رغبة زوكربيرغ في منافسة ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو إس"، لكي يهتم الاشخاص ويتوجهون إلى شراء الساعات الخاصة بنظام "وير أو إس 3".

لكن لينجح زوكربيرغ في تلك الخطوة، يجب أن يوفر للمستخدمين مميزات خاصة وحديثة بديلا عن ساعات "آبل" الذكية، وتجذبهم للنسخة الجديدة.

في هذا، اعتبر أن المزايا الأهم الموضحة التي توفرها ساعات "ميتا"، العاملة بنظام "وير أو إس 3"، مثل إجراء المحادثات والرد على الرسائل وغيرها، ستجعل من "المحتمل توجه كثيرين لشراء هذه الساعات".

وعن ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو أس" ليس بها تطبيق "واتساب" مستقل، ولذا لا تقدم مزايا إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر التطبيق، وإن كانت توفر مشاهدة الرسائل الواردة والرد عليها بتفعيل إعدادات في هاتف "آيفون" المرتبط بها.