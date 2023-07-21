مرتضى منصور يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات أتشمبونج

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، حقيقة إيقاف قيد الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب أزمة مستحقات لاعب الفريق السابق، بينجامين أتشمبونج.

وقال منصور، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في نادي الزمالك: "إحنا حلينا مشكلة أتشمبونج قبل كده واللاعب ماضي مخالصة وشكر مجلس الإدارة في فيديو قديم".



وأضاف :"بعت الفيديو ده لحسين لبيب وقولتله ابعته للفيفا حسين السيد وإبراهيم عبد القادر، كان بيحضروا اللاعيبة ترفع قضايا ضد النادي".

وتابع: "خربتوا النادي يالبيب.. وقعنا مع اللاعب على تسوية على 5 أقساط بشأن المستحقات الخاصة به".

وأردف :”دفعنا 90 ألف دولار كدفعة أولى ،و90 ألف دولار كدفعة ثانية و90 ألف كدفعة ثالثة".

وأتم :”وحين حان الوقت لسداد الدفعة الرابعة تم الحجز على أرصدة النادي من ممدوح عباس”.

وعرض مرتضى منصور خلال المؤتمر المخالصة المالية التي وقعها مجلس إدارة الفارس الأبيض مع اللاعب الغاني.