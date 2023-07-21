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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الترسانة البحرية يتوج بأول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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فاز فريق الترسانة البحرية بلقب أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية على حساب المصري البورسعيدي عقب الفوز عليه فى مباراة النهائي التى أقيمت اليوم فى الإسكندرية، وانتهت بفوز الترسانة بسبعة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الترسانة  كلاً من مصطفى شيكا هاتريك و أحمد زكى وإسلام بحرى ، و إسلام فتحى هدف ، و أحرز للمصري محمد العش وعبدالقادر الدقرم .
شهدت المباراة حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة  ومحمد ابو الوفا عضو المجلس والمشرف على الكرة الشاطئية، و  منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى و فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة. 
ادار المباراة طاقم حكام مكون من  هاني العراقي، وابراهيم محجوب ووائل شعبان وأحمد نوفل.

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اتحاد الكرة فوز الشاطئية