الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من علو بالصف

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب إثر سقوطه من أعلى مبنى بقرية أسكر التابعة لمركز الصف، لسؤاله عن سبب الحادث وأن كانت هناك شبهة جنائية وراء سقوطه من عدمه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

كانت مباحث مركز شرطة الصف تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو، انتقل مأمور المركز إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط شخص من علو بقرية أسكر ما أسفر عن إصابته بكسور.

وعلى الفور تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.